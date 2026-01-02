Brände in einer Lagerhalle und einem Keller verlangen den Kameraden der Feuerwehr in Bismark bei Stendal zum Jahreswechsel alles ab.

Gestern Mittag waren THW und Feuerwehr immer noch in Poritz dabei, das Stroh und Heu abzulöschen.

Poritz/Bismark. - Einen turbulenten Jahreswechsel, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, erlebten die Kameradinnen und Kameraden vieler Wehren der Einheitsgemeinde Bismark. Während in Poritz in der Silvesternacht eine Lagerhalle in Vollbrand stand und die Löscharbeiten sich immer noch hinziehen, war der Kellerbrand eines Einfamilienhauses im Bismarker Stadtzentrum am Neujahrstag schnell gelöscht.