Der Ehemann der amtierenden Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat einen neuen Job - im Jerichower Land. Als Veterinär soll er seinen ehemaligen Arbeitgeber betrogen haben. In gleicher Stelle ist er nun in der Nähe von Magdeburg tätig.

Burg - Die Vorwürfe lasteten schwer: Nach Recherchen des Magazins "Business Insider" soll Dr. Karsten Giffey, Ehemann der früheren wegen Plagiatsvorwürfen beim Erstellen der Doktorarbeit zurückgetretenen Bundesfamilienministerin und amtierenden Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), seinen damaligen Arbeitgeber mit Vorsatz betrogen haben. Pikant dabei: Als Amtsveterinär, angestellt war er in dieser Position beim Berliner Landesamt für Gesundheit uns Soziales, hat er nun erneut eine Stelle angetreten. Diesmal im Landkreis Jerichower Land.

In Berlin sollte er laut Business Insider aus dem Beamtenverhältnis fliegen, "kam dem aber vor Abschluss des Disziplinarverfahrens zuvor und bat seinerseits um Entlassung." Die Staatsanwaltschaft stellte ein Betrugsverfahren gegen Zahlung von 10.000 Euro ein, zudem zahle Karsten Giffey den entstandenen Schaden zurück.

Giffey angestellt im öffentlichen Veterinärwesen des Jerichower Landes

Eine Sprecherin des Landkreises Jerichower Land bestätigte, wie in verschiedenen Medien zu lesen ist, das Angestelltenverhältnis. „Dr. Giffey ist in einem befristeten TVöD-Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Veterinärwesen angestellt", heißt es. Die Volksstimme erreichte den Landkreis am Montagabend, 27. Februar, nicht mehr.

Dr. Karsten Giffey soll bewusst Falscheintragungen in den Arbeitszeitbögen und Reisekostenabrechnungen getätigt haben, um die Ausübung ungenehmigter Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit zu verdecken. Doppelter Lohn bei gleicher Arbeitszeit also.

Giffey soll die Taten gegenüber seinem damaligen Arbeitgeber mit der fehlenden dienstlichen Anerkennung und geringer Wertschätzung von Kollegen und Dritter begündet haben. Die Nicht-Anmeldung seiner Nebentätigkeiten, in diesem Fall Vortragstätigkeiten, seien ihm durchgerutscht. Insgesamt wurden ihm mehr als 151 Stunden unentschuldigten Fehlens zur Last gelegt.