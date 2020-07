Im Jerichower Land sind weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Darunter ist ein Mitarbeiter bei Wiesenhof in Möckern.

Möckern (vs) l Ein Mitarbeiter der Anhaltinischen Geflügelspezialitäten (AGS) in Möckern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber informierte das zum Wiesenhof-Konzern gehörende Unternehmen am Montag. Bei dem Mitarbeiter handelt es sich demnach um einen festangestellten Lkw-Fahrer, der die Lebendtiere für die AGS transportiert. Der betroffen Lkw-Fahrer sowie dessen direkte Kontaktpersonen sind laut Unternehmen in Absprache mit den Landkreisbehörden in Quarantäne geschickt worden.

Die Corona-Infektion des Lkw-Fahrers war im Rahmen der freiwilligen Tests festgestellt worden. Von den 402 Tests waren laut AGS 318 negativ, einer positiv und 83 Testergebnisse stehen noch aus.

Neben den Reihentests soll es darüber hinaus weiterhin risikobasierte Tests beim Möckeraner Wiesenhof-Betrieb geben. Dies erfolge zum Schutz der Beschäftigten, wird Michael Schönwolf, Geschäftsführer der AGS, in der Mitteilung zitiert.

Im Landkreis befinden sich nach Auskunft von Sprecherin Claudia Hopf-Koßmann aktuell 54 Personen in häuslicher Quarantäne, stationär muss derzeit niemand behandelt werden. Erst am Wochenende ist eine Infektion an einer Schule in Schlagenthin bekannt geworden. Damit gibt es derzeit zwei aktive Fälle.

Die Beratungshotline des Gesundheitsamtes ist unter der Rufnummer: 03921/949-5300 geschaltet. Diese ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 – 16 Uhr und freitags von 8 – 12 Uhr verfügbar. Außerhalb der Sprechzeiten steht der ärztliche Bereitschaftsdienst für Fragen unter der kostenfreien Telefonnummer 116 117 (innerhalb Deutschlands ohne Vorwahl) zur Verfügung.