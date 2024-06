Die Sophie-von-Boetticher-Straße in Vogelsang wird saniert. Eine Zufahrt in den Ort von der B184 ist dann nicht mehr möglich. Wie lang die Sperrung geht und wie die Umleitung geplant ist.

Vogelsang - Die Sophie-von-Boetticher-Straße in Vogelsang ist in die Jahre gekommen. Zwar ist der alte Belag nicht so alt wie die örtliche Helios Fachklinik, die am 1. Juni ihr 125-jähriges Jubiläum mit einem großen Familienfest und einem Tag der offenen Tür begeht, aber eine Sanierung ist unumgänglich. Schlagloch reiht sich an Schlagloch. Wer nach Vogelsang oder zur Klinik möchte, sollte gut im Slalomfahren sein.