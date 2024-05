Die Fachklinik Vogelsang feiert ihr 125-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Neben Einblicken in die Geschichte der Klinik gibt es viele Mitmach-Aktionen.

Medizin zum Mitmachen am Kindertag

Eine der Aktionen zum Tag der offenen Tür: Das Kuscheltierröntgen für Kinder bei den Kolleginnen in der Radiologie.

Vogelsang - Am kommenden Sonnabend, 1. Juni, lädt die Helios Fachklinik Vogelsang von 10 bis 16 Uhr zu einem großen Tag der offenen Tür ein, um ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Attraktionen und Mitmach-Angeboten rund um Gesundheit und Medizin. Der Eintritt und das Parken sind kostenfrei.

Gegründet 1899 als Heilstätte für tuberkulosekranke Frauen, ist die Klinik heute auf Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie spezialisiert. Klinikgeschäftsführer Michael Lange freut sich auf zahlreiche Gäste und betont, dass der Tag die Gelegenheit bietet, die Klinik und ihre Angebote kennenzulernen. „Anlässlich des hohen Geburtstages unserer Fachklinik wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, unsere Klinik, unsere Teams und unsere Angebote kennenzulernen“, sagt Lange.

Minus 110 Grad Celsius

Besucher können sich auf Klinikführungen, Mitmach-Aktionen und ein buntes Kinderprogramm freuen. Zu den Highlights gehören Einblicke in den Operationssaal und Kniegelenksspiegelungen an einem Modell. In kurzen Vorträgen informieren Experten über medizinische Themen wie Gehirnerschütterungen im Sport, moderne Prothesentechniken und den Umgang mit rheumatischen Erkrankungen. Die Schmerztherapie-Abteilung lädt unter anderem zu einem Besuch der Kältekammer ein, wo mutige Besucher bei 110 Grad Celsius unter Null frieren können.

Medizin-Diplom für Kinder

Für Kinder gibt es besondere Attraktionen wie das Mini-Medizin-Diplom, eine Hüpfburg und das Kuscheltier-Röntgen. Sie können ihre Teddys mitbringen und an verschiedenen Stationen Stempel sammeln, um am Ende eine Urkunde und eine Überraschung zu erhalten. Der Gemischte Chor Gommern sorgt um 14 Uhr für musikalische Unterhaltung, und auch die Feuerwehr Gommern wird vor Ort sein und lädt zum Ausprobieren ein.

Der Verein „Blaue Nase hilft e.V.“ wird ebenfalls vor Ort sein, um sich für die Unterstützung von Familien mit krebskranken Kindern einzusetzen und potenzielle Stammzellspender zu registrieren. Interessierte an einer beruflichen Veränderung können sich im Job-Café über aktuelle Stellenangebote informieren und mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen.

Leckeres aus Food-Trucks

Für das leibliche Wohl sorgen Food Trucks mit verschiedenen warmen Speisen, Eis und Brause. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, mit denen wir gemeinsam unser Jubiläum feiern möchten“, so Michael Lange. Weitere Informationen und einen Countdown zum Event gibt es auf der Facebook-Seite der Klinik. Hier gibt es einen Überblick über alle geplanten Aktionen:

Großes Familienfest für alle Generationen

• Blick in den OP und verschiedene Funktionsbereiche

• Vorstellung der Fachbereiche

• Reanimation für Ersthelfer

• Geschichts-Expeditionen in der Medizinhistorischen Sammlung

• Besichtigung des Therapiezentrums und der Tagesklinik für Schmerztherapie

• Vielfältige Mitmach-Angebote: Yoga, Ohr-Akupunkt-Massage, Qigong, Kältekammer, NADA-Akupunktur

• Kurzweilige Vortragsreihe zu verschiedenen medizinischen Themen aus Orthopädie, Sporttraumatologie, Rheumatologie und Schmerztherapie

• Kniegelenk von innen: Spiegelung für Einsteiger

• 3D Virtual Reality Rheuma-Brille

• Kapillarmikroskopie und Gelenkultraschall

Spannendes Kinderprogramm

• Kinderschminken, Basteln, Hüpfburg & Co.

• Mach dein „Mini-Medizin-Diplom“ an verschiedenen Stationen in der Klinik

• Bummi-Bob-Meisterschaft des Mitteldeutschen Sportclubs

• Kuscheltier-Röntgen

• Im Einsatz mit der Feuerwehr Gommern

Für den guten Zweck – Blaue Nase hilft e.V.

• „Blaue Nase hilft e.V.“ unterstützt Familien im Kampf gegen Krebs bei Kindern

• Typisierungsaktion – Stammzellspender gesucht!

Job-Café

• Informationen zu Stellen- und Ausbildungsangeboten

Essen und Trinken

• Food Trucks bieten heiße und kalte Leckereien

• Hot Dogs, Knobi-Brot, Gegrilltes

• Eis und Brause

Eintritt und Parkplätze kostenlos.