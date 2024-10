Prozess am Amtsgericht Burg: Entdeckte Waffe am Allee-Center in Magdeburg sollte Silvester zum Einsatz kommen

Ein 19-Jähriger muss sich am Amtsgericht Burg verantworten, weil er bei einer Polizeikontrolle am Allee-Center in Magdeburg eine Waffe bei sich trug. Der Grund für die Schreckschusswaffe in seiner Tasche ist kurios.