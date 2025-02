Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt näher. Wer schon vor dem Termin seine Stimme abgeben will, hat ab 10. Februar in der Stadtverwaltung dazu die Gelegenheit.

In Burg kann ab dem 10. Februar in der Alten Kaserne 2 gewählt werden.

Burg. - Die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl sind auch in Burg jetzt jetzt zugestellt worden. Wie bei den zurückliegenden Wahlen auch wollen viele Burger die Möglichkeit nutzen, bereits vor dem 23. Februar ihre Stimme abzugeben. Das ist auch wieder in der In der Alten Kaserne 2 möglich – allerdings erst ab Montag, 10. Februar, zu den Sprechzeiten der Stadtverwaltung. Es mache keinen Sinn, vorher die Verwaltung aufzusuchen.

19.000 Wahlberechtigte für Burg

Zugleich wollen auch viele der rund 19.000 Wahlberechtigten der Kreisstadt die Briefwahl nutzen und warten auf die entsprechenden Unterlagen. Auch hier ist noch Geduld wegen der engen Zeitspanne vonnöten. Die Papiere werden zunächst in der Zeit vom 7. bis 10. Februar an die Kommunen in Sachsen-Anhalt verschickt. „Erst dann erfolgen die Bearbeitung und der Versand an die Wahlberechtigten“, so Stadtwahlleiter Tobias Schmidt-Domnik. Alle Zettel müssen dann mit dem roten Briefwahlumschlag an den Landkreis Jerichower Land geschickt werden. Eine Abgabe der Briefwahlunterlagen beim Landkreis ist ebenfalls persönlich möglich.

Für den Wahlsonntag selbst stehen nach Angaben der Stadt Burg genügend Helfer beziehungsweise Mitarbeiter der Verwaltung zur Verfügung. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet, anschließend erfolgt die Auszählung der Stimmen.