Idee zum Dorfjubiläum Wallwitzer Landwirt macht aus einem Maisfeld einen Irrgarten

Wenn am Sonnabend, 10. September, in Wallwitz der 700. Geburtstag des Ortes gefeiert wird, können Besucher sich auch in einem Maislabyrinth verlaufen. Angelegt hat es der Wallwitzer Landwirt Peter Sens.