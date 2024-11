Burg. Am Mittwoch gingen Arbeitnehmer der E-Max Profiles GmbH am Standort Burg in einen Warnstreik. Von 12 bis 16 Uhr legten die rund 40 Mitarbeiter in zwei Schichten die Arbeit nieder und streiften sich nach Aufruf der IG-Metall die roten Warnwesten über.

Verhandlung zwischen IG Metall und E-Max Profile gescheitert

Am Tag zuvor war es in der Verhandlung zwischen der Gewerkschaft und dem Verband der Metall- und Elektroindustrie zu keiner Annäherung gekommen.

Die IG-Metall fordert laut Gewerkschaftssekretär Holger Bertsch unter anderem „sieben Prozent mehr Lohn für 12.000 Branchenbeschäftigte aus Sachsen-Anhalt sowie Niedersachen und monatlich 170 Euro mehr Gehalt für Auszubildende“.

Die Tarifverhandlung in Sachsen Anhalt sei bereits nach 30 Minuten beendet gewesen und hätte keine neuen Erkenntnisse gebracht, so die IG Metall Sachsen-Anhalt.

Auch der Verhandlungsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Frank Aschenbach verweist auf keinen Fortschritt: „Die Warnstreikaktion der IG Metall trägt nicht zur Lösungsfindung bei.“

Desweiteren könne ein Ergebnis nur am Verhandlungstisch erreicht werden. Die Gewerkschaft müsse ihre Forderungen auf die Realität der aktuellen wirtschaftlich Situation anpassen.

Lohn-Verhandlung mit IG Metall geht in die vierte Runde

Der Verband zeigt sich zu einer Lohnerhöhung von lediglich 1,7 Prozent ab Juli 2025 bereit. 2026 seien 1,9 Prozent im Rahmen des machbaren. Am 11. November gehen die Verhandlungen in die vierte Runde.

1994 wurde am Standort Burg die Firma Pechiney gegründet. Nach der bereits dritten Übernahme im November 2023 firmiert sie nun unter dem Namensgeber E-Max Profiles.

Das Unternehmen beschäftigt am Standort Burg etwa 90 Mitarbeiter und produziert Aluminiumprofile vor Ort. Das Unternehmen beschäftigt an mehreren Standorten insgesamt um die 300 Mitarbeiter.