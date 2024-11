In Möckern im Jerichower Land ist ein Mädchen laut Polizei einer mutmaßlichen Entführung entkommen. Trotz Fahndung fehlt von dem verdächtigen Mann bisher jede Spur.

in die Hand gebissen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem im Jerichower Land an der Gemeinschaftsschule Am Park in Möckern versucht wurde, ein Mädchen zu entführen.

Möckern. - Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten Entführung eines Schulmädchens im Jerichower Land.

Versuchte Entführung im Jerichower Land: Mädchen kann entkommen

Auf dem Heimweg von der Schule soll ein Mann in einem schwarzen Kleintransporter mit getönten Scheiben neben der Elfjährigen angehalten, die Fensterscheibe heruntergelassen und das Handgelenk des Mädchens ergriffen haben, wie die Polizei mitteilte.

Lesen Sie auch: Nach mutmaßlicher Entführung in Leipzig - Polizei bestätigt erpresserischen Menschenraub

Betroffen war nach Volksstimme-Informationen eine Schülerin der Klassenstufe 6. Das Mädchen war eigenen Angaben zufolge nach Schulschluss zu Fuß auf dem Weg zur Bushaltestelle gewesen.

Polizei nach versuchter Entführung in Möckern "mit großem Zeitverzug informiert"

Als er es nicht losließ, habe es den Mann in die Hand gebissen und sei zurück zur Schule gerannt. Das Mädchen konnte daraufhin zurück in das Schulgebäude fliehen. Das Ereignis am Dienstagnachmittag wurde von der Polizei als „versuchte Freiheitsberaubung“ eingestuft.

Lesen Sie auch: Kinderpornografie - Grausiges Geheimnis eines Vaters wird publik

In der Schule erzählte das Mädchen nur Mitschülern von dem Vorfall. Erst als das Mädchen sehr viel später zu Hause ankam, soll es ihrer Großmutter und ihrer Mutter von dem Vorfall erzählt haben. Demnach wurde die Polizei mit großem Zeitverzug informiert.

Polizei verstärkt nach versuchter Entführung Präsenz an Schule und bittet um Zeugenhinweise

Die nach der Befragung des Mädchens eingeleiteten Fahndungen blieben jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise und hat die Präsenz in der Nähe der Schule verstärkt.

„Wir halten die Aussagen des Mädchens für glaubwürdig, auch wenn es bislang keine Zeugen gibt“, erklärt Polizeisprecher Max Jäger vom Polizeirevier Jerichower Land gegenüber der Volksstimme.

Versuchte Entführung: Große Betroffenheit an Schule in Möckern

An der Schule in Möckern reagiert man mit großer Betroffenheit auf den Vorfall. Vergleichbare Vorfälle habe es hier bisher nicht gegeben, sagte Schulleiterin Heike Fischbach am Mittwoch gegenüber der Volksstimme.

Lesen Sie auch: Entführt, geschlagen und erpresst? Einem 32-Jährigen wird Menschenraub in Magdeburg vorgeworfen

Präventionsmaßnahmen zu solchen Situationen seien an der Schule nicht üblich, weil es dazu bereits in Kindergärten und Grundschulen Angebote gibt.

Nach versuchter Entführung eines Kindes: Schule spricht mit Schülern über Heimweg

Man habe den Vorfall jedoch zum Anlass genommen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Schüler nach Ende des Unterrichtes sich ohne Umwege zur Bushaltestelle zu begeben haben. In der Kernzeit halten alle Schulbusse direkt vor der Schule im Lochower Weg.

Lesen Sie auch: „Es zerreißt einem das Herz“ - Vermisste Valeriia ist tot

Kein Geheimnis ist es aber, dass Schüler gerne nach dem Unterricht einen Abstecher zu den nahe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten machen und dann andere Bushaltestellen nutzen.