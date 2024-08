Die Situation rund um den Parchauer See spitzt sich zu: Die Stadt warnt Badegäste vor dem Gang ins Wasser. Angler sind in großer Sorge. Auch der Niegripper See steht im Blick.

Warnung an Besucher, Angler in Sorge: Darum ist das Baden im Parchauer See bei Burg jetzt gefährlich

Manfred Cichon und Nicole Nestroi nehmen am 6. August 2024 ein Bad im Mittelteil vom Parchauer See. Mittlerweile wird vom Baden abgeraten.

Parchau. - Die Temperaturen im Jerichower Land sind wieder sommerlich warm und animieren zum Gang ins Wasser. Zumindest am Parchauer See bei Burg wird davor von offizieller Seite gewarnt. Auch der beliebte Niegripper See gerät in den Blickpunkt.