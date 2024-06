Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Königsborn. - Knusprige Ratte oder doch lieber ein Mäuseschwänzchen? In ihrer Kita fragte Hexe Birgit vor wenigen Tagen, welche Speise sich die Königsborner Vorschulkinder lieber zum Mittagessen wünschen. Die Vorfreude auf die Fahrt nach Thale ist bei den künftigen Schulkindern schon groß, obwohl sie sich noch ein paar Tage gedulden müssen. „Ein Anruf in Thale und Führung und Mittagessen stehen“, berichtete Kita-Leiterin Petra Neumann. Seit gut 50 Jahren unternimmt die Kita ihre Abschlussfahrt in das Harzstädtchen. Gut vorbereitet reisen die Jungen und Mädchen dorthin. Sie haben schon ihr Hexendiplom abgelegt, Walpurgisnacht gefeiert und gelernt, dass alt, hässlich und böse nur Vorurteile sind und es sich bei Hexen in Wahrheit um „superkluge Frauen“ gehandelt hat.