Haltestellen in der Einheitsgemeinde Möckern werden Stück für Stück barrierefrei. Dafür fehlen derzeit vielerorts Unterstellmöglichkeiten für den Fall, dass es etwas länger dauert, bis der Bus kommt. Warum das so ist.

Möckern. - Für etwas Verunsicherung sorgen seit vergangenem Jahr Bautätigkeiten an den Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde Möckern. Nach und nach haben Bauarbeiter an den Einstiegsmöglichkeiten zum öffentlichen Personennahverkehr zwar die Bordsteinkanten erhöht, aber dafür vielerorts die Buswartehäuschen abgebaut. „Kommen die denn da irgendwann auch wieder hin?“, fragte in einer zurückliegenden Sitzung ein Stadtratsmitglied.