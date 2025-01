Künstlerleben vor 100 Jahren Warum es einer Malerin in Hohenwarthe so gut gefiel

Der Magdeburger Malerin Marianne Rusche gefiel es in Hohenwarthe so gut, dass sie im Sommer an der Waldschänke eine Laube nutzte. Auch ihre Mal-Kollegin Mathilde Fabricius hatte enge Beziehungen ins Jerichower Land.