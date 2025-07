Stendal. - Eiko kann es kaum erwarten, aus seinem Zwinger gelassen zu werden. Tierheimleiterin Anne Mollenhauer legt dem Rüden Geschirr und Leine an und ab geht es auf die Wiese am Stadtrand von Stendal. Dem fremden Reporter gegenüber ist er sehr freundlich. Seit Jahren wartet der verspielte Schäferhundmix auf ein Zuhause. Eiko ist kein Einzelfall.

„Er ist das erste Mal im August 2021 zu uns gekommen“, sagt Anne Mollenhauer. Im Dezember wurde er vermittelt, kam aber im April 2022 schon wieder zurück.

Lesen Sie auch: Chronisch kranker Kater mausert sich zum Sterbebegleiter und Ruhepol

Der Grund: „Er hat so ein paar Eigenheiten.“ Beispielsweise könne Eiko nicht alleine bleiben. „Er ist dann nicht stubenrein.“ Außerdem klettert der sechs Jahre alte Hund über Zäune und würde seinen Besitzern hinterherlaufen.

Ideal wäre ein Mehrgenerationenhaus, so Anne Mollenhauer. Ein Ort, an dem immer jemand zuhause ist. „Er hat große Verlustängste.“ Ansonsten ist Eiko Menschen gegenüber sehr freundlich eingestellt und kuschelt gern. „Er ist der perfekte Gassihund.“

Tierheim Stendal: Kuscheliges Kaninchen-Duo

Noch nicht ganz so lange im Tierheim in Stendal-Borstel sind Lise und Lotte – ein Zwergkaninchen-Duo. Sie wurden in Uchtspringe im März 2024 in der Nähe eines Wohnblocks gefunden. „Da wurde eine Ehrenamtliche von uns kontaktiert, die dort in der Nähe wohnt.“ Sie hat die Kaninchen eingefangen und zu uns hier ins Tierheim gebracht.

Die Zwergkaninchen Lise und Lotte sind im März 2024 in Uchtspringe gefunden worden. Foto: Mike Kahnert

Eine Tierärztin hat das Geburtsjahr auf 2022 geschätzt. Anne Mollenhauer möchte die Kaninchen wegen der vergleichsweise niedrigen Lebenserwartung von acht bis zehn Jahren gerne zeitnah vermitteln. „Sie verstehen sich beide gut. Beim Füttern sind sie manchmal zickig, aber ansonsten artig.“ Gut wäre ein großes Gehege mit viel Platz und keine reine Käfighaltung. Lise und Lotte kennen Innen- und Außenhaltung aus dem Tierheim.

Eine Tierheim-Katze zum Schmusen

Ein Tier, bei dem sich Anne Mollenhauer nicht so recht erklären kann, warum es noch nicht vermittelt wurde, ist Katze Sia. Vielleicht ist es das Alter. Die Katze der Rasse Europäisches Kurzhaar wurde circa 2017 geboren und kam im März 2023 als Fundtier ins Stendaler Tierheim.

Katze Sia lebt seit 2023 im Tierheim Stendal-Borstel und ist sehr verkuschelt. Foto: Mike Kahnert

Sia sei laut Anne Mollenhauer vorher im Bereich des Roland-Ärztehauses in Stendal-Stadtsee immer wieder aufgefallen und als streunende Katze schon sehr zahm gewesen. Sie wurde bereits als Wildkatze kastriert. Die acht Jahre alte Sia ist verschmust und lässt sich streicheln. Wer jedoch einen Punkt erwischt, den sie nicht mag, bekommt das zu spüren. Deshalb sei sie nicht für kleine Kinder geeignet, so die Tierheimleiterin. „Und sie möchte nicht hochgehoben werden.“

Die Einzelprinzessin des Tierheims Stendal-Borstel

Die deutlich zurückhaltendere und scheuere Variante von Sia ist Katze Zazou. Zazou wurde etwa 2020 geboren und in Stendal-Stadtsee gefunden. „Sie lässt sich ungern anfassen und möchte nicht bedrängt werden.“ Zazou ist eine Einzelprinzessin und benötigt ein ruhiges Zuhause ohne viel Trubel.

Lesen Sie auch: Unterstützung für besondere Tierretterin im Kreis Stendal

„Es gibt Fälle, da sind die Tiere hier scheu und lassen sich zuhause streicheln.“ Die Tierheimleiterin möchte also nicht ausschließen, dass die fünf Jahre alte Katze im richtigen Umfeld ihre Vorliebe zum Kuscheln entdeckt. Auf jeden Fall sei bei Zazou viel Geduld gefragt, um ihr Herz zu gewinnen.

Katze Zazou gehört zu den scheueren Bewohnern im Tierheim Stendal-Borstel. Foto: Mike Kahnert

Eiko, Sia, Zazou sowie Lise und Lotte sind nur eine Auswahl der Langzeitgäste im Tierheim Stendal-Borstel. 35 Hunde und etwa 100 Katzen werden derzeit in Stendal betreut, weitere 70 Katzen in der Außenstelle in Osterburg. Kleintiere wie drei Kaninchen und zehn Meerschweinchen finden auch immer wieder ihren Weg ins Tierheim.

Tierheimfest im Tierheim Stendal-Borstel

Wer sich selbst ein Bild von der Einrichtung an der B189 bei Borstel machen möchte, hat am Sonnabend, 5. Juli, die beste Gelegenheit dazu. Von 10 bis 16 Uhr findet das Tierheimfest statt. Tombola, Flohmarkt, Kinderprogramm und Tierheimführung werden unter anderem geboten. Die Langzeitgäste im Tierheim werden sich sicherlich auch über Besuch freuen.