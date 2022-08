„Salem“ ist was ganz Besonderes Warum in Gerwisch ein Kater an der Leine spazieren geht

Keine Angst, aber Respekt vor den ratternden Eisenbahnzügen, etwas zu sorglos gegenüber großen Hunden und immer aufgeschlossen, wenn Fremde auf ihn zukommen: Das ist der schwarze Kater, von dessen Typ in Gerwisch noch nicht so viele Katzen gesehen wurden: Er geht ganz selbstverständlich an der Leine spazieren.