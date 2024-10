In Deutschlands viertgrößter Flächengemeinde kommen die Regionalbereichsbeamten Nadin Hesse und Alexander Polownjew mit ihren Dienst-Pedelecs bei der Bevölkerung gut an. Welche Vor- und Nachteile es gibt.

Möckern. - Wie sich die Zeiten doch ändern: Einst nannte man Polizeiautos „Grüne Minna“, doch längst sind die Einsatzfahrzeuge der Polizei gar nicht mehr grün. In Möckern setzen sich die beiden Regionalbereichsbeamten (RBB) sowieso lieber mal aufs E-Bike. Und – man mag es nicht glauben: Sogar in Deutschlands viertgrößter Flächengemeinde lässt sich mit so einem Pedelec ziemlich gut Dienst schieben, sagen Nadin Hesse und Alexander Polownjew.