Warum verliert die Einheitsgemeinde Gommern Einwohner trotz Zuzügen?

Ohne Pandemie hätte in diesen Tagen die Einheitsgemeinde Gommern zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen. Während die Veranstaltung derzeit auf Eis liegt, ist aber der Blick in die Statistik der Stadt möglich, die Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) vorstellte.

Gommern - 21 neue Wohngebäude sind im vergangenen Jahr in der Einheitsgemeinde Gommern entstanden. Nicht zuletzt aufgrund des neuen Wohngebietes „Nördlich der Ehle“ wurden gut die Hälfte der Einfamilienhäuser in der Stadt errichtet, aber auch in den Ortschaften wie Dannigkow, Nedlitz, Leitzkau oder Menz kamen Neubauten dazu. Darüber hinaus sei die Stadt an 83 Bauvorhaben beteiligt worden, ergänzte Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos). Dabei handelte es sich um Carports, einen Fahrstuhl, Anbauten oder Nutzungsänderungen.