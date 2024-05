Was aus dem Torstübchen werden soll

Gommern. - Im Februar 2023 wurde bekannt, dass der Betreuungs- und Förderverein „Torstübchen“ insolvent ist. Er residierte in einem Gebäude in der Albert-Schweitzer-Straße, dass daraufhin an die Stadt Gommern „zurückfiel“. Seither habe man sich darüber Gedanken gemacht, wie es mit dem Gebäude weitergehen könnte. Darüber informierte Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) kürzlich bei der Bauausschusssitzung.