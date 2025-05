Das Lichterfest feiert im Kurpark in Bad Salzelmen ein spektakuläres Jubiläum, ein Storch im Schornstein sorgt für einen kuriosen Feuerwehr-Einsatz in Egeln, eine Retterin erhält Gold für ihr Engagement bei der DLRG: Im Ticker von Montag, 5. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.40 Uhr: Nach dem Einbruch im Tierpark Bierer Berg sind jetzt drei Gartenschläfer in Schönebeck wieder eingefangen worden.

Zuvor fehlte nach dem Einstieg in das Gehege der Nager ein Großteil der Tiere. Alles zum Fund lesen Sie hier.

Eine Einbahnstraße als Lösung für Westdorf?

6.53 Uhr: Der Ascherslebener Weg in Westdorf ist eng, wird aber dennoch regelmäßig von Lkw genutzt. Er ist eben von Aschersleben aus die erste Einfahrt von der Landesstraße in den Ort.

Er wird daher auch sehr häufig von größeren Fahrzeugen genutzt. Könnte eine Einbahnstraße das Problem lösen? Wie und wo darüber jetzt diskutiert wurde, lesen Sie hier.

Gold fürs DLRG-Engagement

6.26 Uhr: Seit mittlerweile 26 Jahren ist Katja Herbst Mitglied der DLRG und zählt zu den Gründern der Bernburger Ortsgruppe.

Katja Herbst ist stellvertretende Vorsitzende der Bernburger DLRG-Ortsgruppe, die sie selbst mitbegründet hat. (Foto: Anja Riske)

Nun hat der DLRG-Landesverband sie für ihre Arbeit ausgezeichnet. Wofür sie die Ehrung bekommen hat, das erklären wir Ihnen hier.

Storch stürzt 40 Meter tief in den Schornstein

6.11 Uhr: Auf dem Klostergut in Egeln ist ein Storch nach einer Auseinandersetzung mit zwei Artgenossen in den Schornstein gefallen und 40 Meter in Tiefe gestürzt.

Der Kamerad Torsten Engelhardt bewies Mut und verschaffte sich durch eine enge Tür Zugang zum Storch im Schornstein. (Foto: Patrick Drebenstedt)

Ob und wie die Feuerwehr helfen konnte, das erzählen wir Ihnen hier.

25. Lichterfest im Kurpark

5.58 Uhr: Feuerwerk, Lichtinstallationen und Bühnenprogramm im Kurpark von Bad Salzelmen: Am Sonnabend feierten die Schönebecker zum 25. Mal das Lichterfest im Kurpark von Bad Salzelmen.

Feurige Zubereitung der hawaiianischen Burger beim 25. Lichterfest im Kurpark von Bad Salzelmen. (Foto: Paul Schulz)

Dem teils eher grauen Wetter am Sonnabend wurde im Kurpark von Bad Salzelmen mit bunten Farben entgegengewirkt.