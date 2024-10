Am 1. November beginnt die Winterdienst-Saison. Voraussichtlich am Wochenende ist die Straßenmeisterei Körbelitz das erste Mal im Einsatz. Ist man gut vorbereitet ?

Körbelitz - Mit dem Start in den Novemer ist es allen klar: Jetzt beginnt der Winter. Und mit der Wettervorausschau könnten die klirrenden Temperaturen auch schneller da sein, als man denkt. Damit auch andere Begleiterscheinungen wie glatte Straßen. Somit startet auch offiziell die Winterdienst-Saison in Sachsen-Anhalt. Erster Einsatz der Streufahrzeuge der Straßenmeisterei Körbelitz wird deshalb wohl schon am ersten Novemberwochenende sein, denn: Die Wettervoraussage kündigt so frische Temperaturen an.