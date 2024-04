Was rund um den 1. Mai in Burg, Genthin und Umgebung los ist

Das Seifenkistenrennen in Gommern findet auch dieses Jahr wieder am 1. Mai statt.

Maibäume wachsen in Hohenzitaz bereits am 29. Mai

Gommern/Mangelsdorf/Güsen/Genthin/Loburg/Tangermünde/Parchau - Bereits am Montag, 29. Mai, wollen die Bürger von Lüttgenziatz ihren Maibaum in die Höhe stemmen. Um 18 Uhr erfolgt der traditionelle Brauch auf dem Lüttgenziatzer Spielplatz. Getränke und Grillwürstchen werden gegen einen Obolus gereicht, heißt es in einer Ankündigung.

Maibaum in Hohenzitaz am Folgetag aufgestellt

In Hohenziatz wuchten die Kameraden der freiwilligen Ortsfeuerwehr den Hohenziatzer Baum dann am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr am Dorfteich in die Senkrechte. Versprochen werden ein Unterhaltungsprogramm mit den Kindern der Kindertagesstätte des Ortes, Gegrilltes, Getränke und Musik. Gastgeber sind hier der Heimatverein und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr.

Walpurigsnacht in Mangelsdorf

In Mangelsdorf wird es zur Walpurgisnacht wieder hoch her gehen. Dafür sorgt der Heimatverein. Am Dienstag, 30. April, steigt das Vergnügen um 18 Uhr am Heimatvereinshaus. Die Tanzgruppen „Step bei Step“ und „Crazy Chicks“ sind dabei, ein DJ legt Tanzmusik auf. Es gibt Heißes aus dem Hexenkessel und Hexengebräu.

Maifeuer in Brettin entzündet

Das Maifeuer wird in Brettin am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr auf dem Festplatz entfacht. Für die Kinder wird eine Hopseburg aufgestellt. Die Gemeinde sichert als Veranstalter die gastronomische Versorgung der Gäste ab.

In den Mai tanzen in Güsen

Der Heimatverein „Wir sind Güsen“, der SV Germania Güsen und der Güsener HC laden am Dienstag, 30. April, alle Einwohner und Freunde von Güsen zum Aufstellen des Maibaumes und zum Tanz in den Mai ein. Ab 17 Uhr heißt es auf dem Marktplatz „Feiern, tanzen und die Gemeinschaft genießen“.

Mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Güsen und der Agrargenossenschaft Zerben galt es, den Maibaum auf dem Marktplatz in Güsen aufzustellen. Bettina Schütze

Mit der Veranstaltung soll die enge Zusammenarbeit der Güsener Vereine, die sich gemeinsam für ein aktives und vielfältiges Gemeindeleben einsetzen, unterstrichen werden. Mit dem Tanz in den Mai bieten sie allen Einwohnern und Freunden von Güsen die Gelegenheit, zusammenzukommen, den Frühling zu begrüßen und unbeschwerte Stunden zu verbringen. Ob jung oder alt, ob aktiv im Verein oder einfach nur ein geselliges Beisammensein suchend, der Tanz in den Mai bietet für jeden etwas.

Freiluft Disko in Parchau

Am 30. April veranstaltet Lucas Rehfeld von der Burger Anubis Lounge Cocktailbar zusammen mit ansässigen Vereinen einen großen Tanz in den Mai. 17 Uhr geht es auf dem Sportplatz los.

Hauptact ist die Parchauer Rockband Average Forty: „Uns gibt es seit ca. 17 Jahren, wir haben uns der Musik der 60iger,70iger,80iger und den Hits von heute verschrieben. Zum anfeuern der Stimmung spielen wir natürlich auch aktuelle Partyhits.“, sagte Schlagzeuger und Sänger Detlef Zwickert.Im Anschluss heizt Dj Holger den Gästen mit Partymusik ein. Die Besucher erwartet die größte Openair Disco im Jerichower Land. Für das Leibliche Wohl ist mit Fassbier, Cocktails und einem Schwenkgrill bestens gesorgt.

Live-Musik der Band „Rapthor“ ab 18 Uhr und DJ René sorgen für gute Stimmung. Für das leibliche Wohl wird wie immer ausreichend gesorgt sein.

„Dank der Unterstützung der lokalen Vereine stellen wir eine richtiges Konzert auf die Beine, wir haben mehrere Festzelte die auch als Schlechtwettervariante allen Gästen Platz bieten.“, freut sich Rehfeld auf das Event.

Mützel stellt den Maibaum auf

In Mützel wird der Maibaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. Vor dem Preußenhaus wird die Freiwillige Feuerwehr den bunt geschmückten Baum am Dienstag, 30. April aufrichten. Los geht es um 18 Uhr.

Feuerwehr stellt einen Maibaum in Loburg auf

Kameraden der Ortsfeuerwehr Bergzow stellten wieder sicher den Maibaum auf. Bettina Schütze

Tradition verpflichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Loburg will am Abend des 30. April um 19 Uhr den Maibaum auf dem Loburger Markt aufstellen. Die Kameraden hoffen auf große Beteiligung der Bevölkerung. Nach dem Aufstellen des Traditionsbaumes startet gegen 19.30 Uhr der Fackelumzug. Für die Versorgung der Gäste sei gesorgt, heißt es.

Tanz um den Maibaum in Hobeck

Zum Tanz in den Mai wird am Vorabend des ersten Mai auf den Hobecker Gutshof eingeladen. Darüber informiert der Hobecker Ortsbürgermeister Mathias Walk. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus soll am Dienstag, 30. April, ab 17.30 Uhr der Maibaum aufgestellt werden. Helfer sind willkommen.

Der Hobecker Kultur- und Sportverein übernimmt danach den traditionellen Maibaumtanz. Gegen 18.30 Uhr folgt ein Fackelumzug durch den Ort. Danach ist Tanz im Dorfgemeinschaftshaus angesagt. Für Verpflegung sei gesorgt, lassen die Veranstalter wissen.

Tanzend in den Wonnemonat Mai in Genthin

Die Genthiner können in und im Mai tanzen. Am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr wird DJ Jürgen in der Diskothek „Gleis Eins“ für Stimmung mit einer 80er-90er und 2000er-Party sorgen. Er weist darauf hin, dass die Veranstaltung nur von Personen ab 18 Jahren besucht werden darf.

Dorffest und Austellen in Ladeburg

Der Frühling wird in Ladeburg mit einem bunten Programm gefeiert. Der Ortschaftsrat lädt Groß und Klein zum alljährlichen und traditionellen Mai- und Dorffest ein.

Das Fest beginnt bereits am Dienstag, 30. April, um 18.30 Uhr mit dem feierlichen Aufstellen des Maibaums. Anschließend ist ein Fackelumzug geplant, der am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ladeburg endet. Dort wird der Abend bei einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Hauptfeier folgt am 01. Mai

Die Hauptfeierlichkeiten folgen am Mittwoch, 1. Mai, ab 14 Uhr an der Gaststätte „Zur alten Scheune“. Die Veranstalter haben ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das sowohl Unterhaltung als auch leicht sportliche Aktivitäten bietet. Besucher können sich auf Bogenschießen, Glücksraddrehen, Kegeln, Bierglasschieben und Torwandschießen freuen. Für die jüngeren Gäste wird eine Hüpfburg aufgestellt, die garantiert für strahlende Kinderaugen sorgen wird.

Für das leibliche Wohl der Besucher wird ebenfalls gesorgt. Die Gäste können sich auf eine Auswahl an Kaffee, selbst gebackenem Kuchen, leckeren Grillspezialitäten und geräuchertem Fisch freuen.

„Wir freuen uns, dass wir nach der langen Winterpause wieder ein Fest ausrichten können, das die Gemeinschaft stärkt und Freude bereitet“, sagt Ladeburgs Ortsbürgermeisterin Verena Fischer. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Frühlingssaison gemeinsam zu begrüßen und ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen.“

Sportlich in den Mai starten in Tangermünde

Tangermünde läuft weiter – und zwar am 1. Mai. Nachdem die Elbdeichmarathon-Macher am Wochenende wieder Tausende Menschen in die Stadt gelockt hatten, von denen mehr als 1.500 ihren Lauf auf unterschiedlichsten Distanzen absolvierten, wird es am ersten Tag des Wonnemonats Mai etwas gemütlicher.

Der Elbdeichmarathon 2011. privat

Beim Fuchsberglauf im Tangermünder Ortsteil Grobleben geht es ebenfalls für Jung und Alt durch die Natur. Hier ist die längste Strecke gut acht Kilometer lang. Auch Kinder und Walker sind willkommen.

Der Startschuss fällt um 9.30 Uhr in der Nähe des Spiel- und Festplatzes des Dorfes. Mit einem kleinen Rahmenprogramm möchten die Veranstalter die Läufer und Familien zu einem gemütlichen Feiertag an diesem Standort einladen. Kinderdisko, Hüpfburg, Kinderschminken und Basteltisch werden unter anderem geboten.

Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter www.fuchsberglauf.de möglich.

Kleines Hoffest in Burg

In der historischen Gerberei in Burg findet am 1. Mai von 12 bis 17 Uhr ein kleines Hoffest statt. Neben einem Flohmarkt, auf welchem unter anderem Töpferwaren und selbstgefertigte Handseifen verkauft werden, werden ebenfalls Kaffee, Kuchen und Fischbrötchen angeboten. Für Musik sorgt DJ Thomas Wernecke.

Der Eintritt ist frei, es wird dennoch um Spenden gebeten.

Seifenkistenrennen in Gommern

Gommerns Freiwillige Feuerwehr begeht in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Ein großes Jubiläum, von dem auch Gommerns Einwohner und Gäste profitieren können – und zwar, wenn sie am kommenden Mittwoch, dem 1. Mai, zum Feuerwehrgerätehaus kommen. Gommerns Ortswehr hat sich für diesen Tag einiges einfallen lassen, um einerseits ihren Geburtstag gebührend zu feiern als auch den Mai zu begrüßen.

Was natürlich zum Fest am 1. Mai auf keinen Fall fehlen darf, ist das Aufstellen des Maibaumes. Das ist für 10 Uhr geplant.

Kurz danach startet dann das Gommeraner Seifenkistenrennen, das in diesem Jahr zum vierten mal von der Feuerwehr organisiert wird und sicher wieder für Scharen an begeisterten Zuschauern sorgen wird. Es findet wie immer auf der Nordhausener Straße statt, die dazu voll gesperrt sein wird. Anwohner werden daher gebeten, schon tags zuvor ihr Fahrzeugen umzuparken.

Beim Gommeraner Seifenkistenrennen findet die eigene Krativität keine Grenzen. Thomas Schäfer

Prämiert werden beim Seifenkistenrennen wieder die Bestzeit, Beste Lackierung, Originellstes Gesamtkonzept, Beste Show und Upcycling. Zum Anlass des Jubiläums der Feuerwehr Gommern wird es die Sonderkategorie Historische Kiste unter dem Motto 125 Jahre Feuerwehr Gommern geben. Gestartet wird in vier Altersklassen: 6 bis 8 Jahre, 8 bis 12 Jahre, 13 bis 16 Jahre und alle ab 17 Lebensjahren.

Mit dem Schiff von Tangermünde nach Brandenburg

Die Reederei Kaiser aus Tangermünde ist mit dem Ausflugsschiff unterwegs. Am Mittwoch, 1. Mai, und Donnerstag, 2. Mai, geht es ab 12 Uhr auf den Weg nach Brandenburg. Start ist an der Anlegestelle in der Geschwister-Scholl-Straße 5 (hinter dem Lidl), wo die Fahrt auch endet.

Die Schiffstour dauert knappe sechs Stunden und führt vorbei an Genthiner Sehenswürdigkeiten, wie dem Wasserturm, dem Sportboothafen und dem Stadtkulturhaus, mitten hinein ins Brandenburgische, vorbei an Kader Schleuse und Wusterwitz in die Havelseen, in die Kanäle rund um Brandenburg. Tickets für die Reisen gibt es auf der Internetseite der Reederei Kaiser unter dem Stichwort „Sonderfahrten“.

Je nach Fahrt kosten die Touren für Erwachsene 40, 41 oder 45 Euro pro Person. Auch in den Touristinformationen in Genthin und Burg gibt es Tickets im Vorverkauf.