Wasser von Ehle und Ihle soll in der Region gehalten werden

Der Ehle-Ihle-Verband ist im Umbruch. Galt es bisher, das Wasser aus Ehle, Ihle und Gräben schnell abzuleiten, will man nun das rare Nass in der Region halten, ohne Überschwemmungen zu riskieren.

Möckern/Loburg - Es allen recht machen konnte Oliver Uhlmann wohl in seinem Job noch nie: Der Geschäftsführer des Ehle-Ihle-Verbandes (EIV) muss mit seinem Team dafür sorgen, dass das Wasser aus der Region über Gewässer wie die Ehle und Ihle problemlos ablaufen kann. Andererseits: Es regnet kaum noch und das letzte bisschen Wasser sollte doch bitte so lange wie möglich in der Region bleiben. Hinzu kommt Kritik, dass die Mäharbeiten an den Böschungen Lebensraum zerstören.