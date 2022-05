Streit um Unternehmerlohn Wegen Corona-Lockdown: Friseurin aus Biederitz verklagt das Land Sachsen-Anhalt

Die mündliche Verhandlung am Landgericht Magdeburg habe gerade einmal 13 Minuten gedauert, sagt Sandra Stiemert, Inhaberin des Haarstudios Deja-Vu in Biederitz. Coronabedingt habe die Verhandlung online statt in Präsenz stattgefunden.