Weihnachtsmann als Wunder der Kindheit in Möckern

Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Und falls nicht – was soll man einem Kind sagen, wenn es doch so gerne an ihn glauben möchte? Die Volksstimme hat dazu einfach mal eine Expertin aus Möckern befragt.

Möckern - Seit einigen Tagen treibt er sich auch in der Einheitsgemeinde Möckern wieder herum, dieser unrasierte Mann mit meist viel zu großem, rotem Mantel und dem übergewichtigen Sack voller Geschenke. Und anders als normale Paketdienst-Mitarbeiter will er meist bis in die Wohnung liefern. Aber bitteschön – wer glaubt denn heute überhaupt noch an den Weihnachtsmann?