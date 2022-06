Weinberg in Burg: Der Eintritt für die Veranstaltungsreihe wird freiwillig gezahlt

Mit einem dreitägigem Auftakt ist nun der Weinbergsommer in Burg ausgerufen worden. Konzerte und Unterhaltung locken an den Weinberg - bei freiem Eintritt.

Das Felix-Meyer-Trio stand am Sonnabendabend auf der Bühne am Weinberg.

Burg - Nun aber wirklich. Nachdem die Eröffnung des Sommerprogramms am Weinberg in Burg mit einer Kabarettvorstellung Ende Mai wetterbedingt abgesagt werden musste, nahm das Kulturprogramm nun am Wochenende Fahrt auf. „Wir sind froh, dass es nun endlich losgeht und sind gespannt auf die Resonanz“, sagt Emanuel Conrady kurz vor Beginn des Konzerts vom Felix-Meyer-Trio am Sonnabendabend.