Wie fühlt es sich an, wenn einem der Bundespräsident eine Laudatio hält? Susanne Reichel-Visontay hat es bei der Verleihung des Bundesverdienstordens gerade erlebt.

Biederitz. - Auf andere wichtige Post hatte Susanne Reichel-Visontay gewartet, als vor dreieinhalb Wochen ein Briefumschlag mit Absender des Bundespräsidialamtes in ihrem Briefkasten in Biederitz gelandet war. Als sie las, dass sie am 27. August mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet werden soll, blieb ihr die Luft weg. Sie war gerührt. Auch Tränen seien geflossen. „Das kam aus heiterem Himmel.“ Gut eine halbe Stunde sei sie erstmal im Wohnzimmer auf- und abgelaufen, um die Nachricht zu verkraften.