Wenn ein Streit unter Freunden eskaliert: Staatsanwalt prüft Anzeige wegen Diebstahl in Loburg

Es fing harmlos an: Zwei befreundete Männer in Loburg haben zusammen Bier getrunken. Doch plötzlich fingen sie an, über Geld zu streiten. Dann Schlag auf Schlag: Der Geschädigte bekam einen Schlag auf den Kopf, der ihn bewusstlos machte. Nach dem Aufwachen bemerkt er, dass ihm Geld fehlte.

Loburg (vs) - Ein Fall für die Staatsanwaltschaft wurde eine Unstimmigkeit unter zwei Männern, die am vergangenen Freitagabend zunächst friedlich im Kalitzer Weg in Loburg zusammen Alkohol getrunken haben. Ein 37-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er zusammen mit dem 44-jährigen Beschuldigten in einer Garage am Kalitzer Weg gesessen und getrunken habe. Daraufhin habe der Beschuldigte von dem 37-Jährigen Geld gefordert. Nachdem dieser das verneinte, spürte er einen Schlag gegen den Kopf und verlor kurzfristig das Bewusstsein. Als der Geschädigte wieder zu sich kam, bemerkte er, dass der Beschuldigte nicht mehr da ist und Bargeld aus seinem Portemonnaie fehlte. Daraufhin begab sich der – stark angetrunkene – Geschädigte nach Hause und verständigte die Polizei. Trotz intensiver Suche konnte der Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden.