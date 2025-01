Die Stadt Möckern steht mit Ausblick auf die Badesaison derzeit vor zwei Problemen: Das Freibad Ziepel soll saniert werden und in Möckern gibt es keinen Schwimmmeister. Nun will die Stadt ungewöhnliche Wege, um die Aufsicht am Beckenrand bieten zu können. Aber welche?

Ziepel/Möckern. - Wasserratten und Sonnenanbeter müssen in diesem Jahr auf das Freibad in Ziepel verzichten. Das bestätigte noch einmal Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger. Grund dafür sind die geplanten Bauarbeiten am Schwimmbecken und der dazugehörigen Schwimmbadtechnik. Nach Aussagen der Stadtchefin sind die Planungen abgeschlossen, jetzt liefen die Ausschreibungen. Die Sanierungsmaßnahme soll laut Stadtbürgermeisterin in diesem Jahr auch abgeschlossen werden.