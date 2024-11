Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, flüchtete Familie Shcherban nach Deutschland. In Biederitz fand das Paar nicht nur Freundschaften, sondern auch wieder den Weg zur Kunst.

Künstler Andreji Shcherban unter Teilnehmern bei einem seiner samstäglichen Gestaltungskurse in der Kunstwerkstatt Biederitz.

Biederitz. Vor zwei Jahren floh die ukrainische Familie Shcherban aus ihrer Heimat Charkiw. Seitdem ist sie über Umwege in Biederitz gelandet. Der Volksstimme verrät das Künstlerpaar, wie sie die Menschen vor Ort erlebt hat, welche Herausforderungen sie beschäftigen und wie sie auf den Konflikt in der Ukraine in Bezug auf Trump blicken.