Ein neuer Leitfaden soll für mehr weibliche Anteile in Stadt- und Gemeinderäten sorgen. Wo sehen Kommunalpolitikerinnen aus dem Jerichower Land die Schwierigkeiten?

Wie kommen im Jerichower Land mehr Frauen in die Politik?

Akteurinnen und Akteure, darunter Gabriele Herrmann, Elrid Pasbrig und Karina Cleve (v.l.) sowie Maria Pfannkuchen (1.v.r.), während der Hocker-Aktion am 18. April 2024 auf dem Genthiner Marktplatz.

Burg. - „Politik braucht Frauen zum Mitgestalten" ist der Titel eines Leitfadens für kommunalpolitische Frauen, der jetzt veröffentlicht worden ist. Doch auf welche Hürden stoßen Frauen in der Kommunalpolitik und was macht den Faktor Frau so wichtig? Die Volksstimme hat mit drei Kommunalpolitikerinnen gesprochen.