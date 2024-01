Immer häufiger scheinen Täter in Häuser einzusteigen. Aber ist das wirklich so und wie kann man sich schützen? Das sagt die Polizei im Jerichower Land.

Einbrecher sollen es so schwer wie möglich haben oder sogar scheitern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Burg: „Die Täter hebelten das Kellerfenster auf. Sie durchsuchten das Haus und stahlen aus einer Vase im Wohnzimmer 10.000 Euro Bargeld sowie Goldschmuck in noch unbekannter Höhe.“