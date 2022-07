Bau-Projekt Wie sich der Neubau der Ehlebrücke in Loburg auf den Verkehr auswirkt

Mit einem symbolischen Spatenstich mit Beteiligung von Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens ist am 6. Juli in Loburg mit dem Brückenneubau begonnen worden. In nächster Zeit müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen.