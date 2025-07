ROHRBERG. - Es hatte sich bereits abgezeichnet, doch jetzt ist es offiziell: Die Rohrberger Gaststätte „Le Schü“ schließt nach nur 16 Monaten ab sofort ihre Pforten.

„Wegen fehlendem Personal müssen wir unseren Betrieb dauerhaft einstellen“, gaben die Betreiber, die Beetzendorfer Lea und Sebastian Schütze, über die sozialen Medien bekannt. Zugleich dankten sie ihren Besuchern für die „vielen schönen Momente“ und sicherten zu, dass die ausgegebenen Gutscheine auf jeden Fall eingetauscht werden können. Dies ist unter der Telefonnummer 0176/ 57 66 99 38 möglich.

Immer wieder hatte das Restaurant in den vergangenen Monaten nach personeller Verstärkung Ausschau gehalten. So wurden im Februar Servicekräfte und Küchenhilfen gesucht, und noch im April erneuerte das „Le Schü"-Team die Fahndung nach einem Koch oder einer Köchin. Alles offenbar ohne Erfolg, so dass die Betreiber Mitte Mai erstmals die Reißleine zogen. Der normale Restaurantbetrieb wurde aufgrund fehlenden Küchenpersonals eingestellt. Nur noch für Feiern oder Veranstaltungen öffnete die Lokalität.

Bürgermeisterin bedauert Schließung

Nun also das endgültige Aus. Rohrbergs Bürgermeisterin Silke Niebur zeigte sich auf Volksstimme-Nachfrage betrübt über die Schließungsentscheidung. „Die Gemeinde bedauert sehr, dass die Gaststätte schließt“, erklärte sie. Schließlich sei der Komplex, der sich im kommunalen Eigentum befindet, der „Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens mit sportlichen Aktivitäten und Gaststättenbetrieb“.

„Sebastian und Lea Schütze hatten den Mut, es in diesen nicht einfachen Zeiten auszuprobieren, und sie haben es mit viel Elan und Optimismus in Angriff genommen“, würdigte Niebur. Bedauerlicherweise sei ihr Plan jedoch nicht aufgegangen, so dass der Entschluss gefasst worden sei, den Gaststättenbetrieb einzustellen. Die Ortschefin bedankte sich für die schönen Stunden, „die man bei ihnen verbringen durfte“.

Ob sich nach der Schließung schnell wieder jemand findet, der die gemeindeeigene Gaststätte übernimmt, ist ungewiss. „Wir werden zeitnah einen Nachfolger suchen, da es sehr schade ist, wenn dieses schöne Objekt nicht mit Leben gefüllt bleibt“, kündigte Silke Niebur an. Im August wolle man über die Webseite der Gemeinde und das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde mit der Suche beginnen.

Drei Pächter in vier Jahren

Die Gaststätte mit kleinem Biergarten und angeschlossenem Saal, die an die Sporthalle mit Kegelbahn angrenzt, ist im alten Rohrberger Bahnhof untergebracht. Ab 2008 lud hier der Landgasthof Alter Bahnhof zum Essen ein. Weil ihm die Zwangsschließung der Gaststätte im Zuge des Corona-Lockdowns ab November 2020 zu sehr zusetzte, warf der Niepser Michael Oertwig im März 2021 schließlich hin und kündigte den Pachtvertrag zum 30. Juni 2021.

Es folgte ein halbes Jahr des Leerstands, ehe Christian Krüger am 1. Februar 2022 mit seinem Wohlfühlrestaurant „Tisch 12“ übernahm. Doch auch das war ein knappes Jahr später wieder Geschichte. Krüger warf von heute auf morgen das Handtuch und schickte die Gemeinde, die einiges Geld in Gebäude und Einrichtung investierte, erneut auf Pächtersuche. Die war dann im Dezember 2023 auch erfolgreich, das „Le Schü“ öffnete erstmals am 14. Februar 2024 seine Pforten.