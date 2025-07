Im Rundlingsmuseum Wendland in Lübeln dreht sich am zweiten Augustwochenende alles um natürliche und magische Heilmethoden.

Hexen- und Kräutertage finden am 9. und 10. August im Rundlingsmuseum Wendland in Lübeln statt.

Lübeln/vs. - Spirituelles und Mystisches: Das gibt es bei den Hexen- und Kräutertagen, die am 9. und 10. August im Rundlingsmuseum Wendland in Lübeln im benachbarten Landkreis Lüchow-Dannenberg stattfinden. Jeweils von 10 bis 18 Uhr geben die Aussteller ihr Wissen rund um die Anwendung von Kräutern sowie die spirituelle und magische Heilarbeit gern weiter, teilt Jenny Raeder von der Pressestelle des Kreises mit.

Von Aurafotografie bis Stimmgabeltherapie

An den Ständen gibt es Informationen und praxisnahe Beratungen zu Bio- und Wildkräutern sowie Bioaktivstoffen, Gesundheitscoachings, Klangbaden und Geistheilung. Es geht aber auch um Aurafotografie, schamanische Heilarbeit, Reiki, Shiatsu, Kartenlegen, Handauflegen, Tierkommunikation, Zellreinigung, Fasten im Alltag und Phonophorese (Stimmgabeltherapie).

Kreistänze, Telepathie und Märchen

Angeboten werden an beiden Tagen Kräuterführungen, Kreistänze und Übungen in der Stille. Stündlich finden Vorträge statt, die sich unter anderem um Biofeedback, Quantenheilung für Mensch und Tier, Fasten sowie Telepathie drehen. Am Sonntag wird zudem eine Märchenerzählerin zu Gast sein. Mitglieder der Freien Bühne Wendland werden ihre Lieblingsgeschichten lesen.

Freier Eintritt für Kinder

Die jüngsten Besucher können sich an beiden Tagen von 12 bis 16 Uhr schminken lassen und Bastelaktionen in der Obstscheune nutzen. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder haben freien Eintritt, informiert Jenny Raeder weiter.