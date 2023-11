In die Vorweihnachtszeit starten die Biederitzer gemeinsam. Der 10. Adventsweg bietet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ein buntes Programm an zwölf Stationen.

Zum 1. Advent am Sonntag, wenn die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet wird, findet in Biederitz wieder der Adventsweg statt.

Biederitz. - Gesellige Stunden mit Freunden und Nachbarn verbringen, gemeinsam Adventslieder singen oder beim Basteln und Malen der eigenen Kreativität freien Lauf lassen können: Es gibt viele gute Gründe, am Biederitzer Adventsweg teilzunehmen. Am Sonntag – pünktlich zum 1. Advent – erlebt die Veranstaltung inzwischen ihre 10. Auflage. „Auch dieses Jahr ist der Weg durch den Ort wieder das Ziel“, sagte Nadine Schulz, Vorsitzendes des Vereins Pro Biederitz. In Kooperation mit dem Förderverein des SV Eiche 05 organisiert der Verein den beliebten Adventsweg. An zwölf Stationen erleben die Teilnehmer wieder ein abwechslungsreiches, lebendiges Programm.