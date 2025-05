Im E-Center in Wernigerode wird gebaut. Nun steht die komplette Schließung des Supermarktes an. Wann Kunden dort letztmalig einkaufen können und welche Übergangslösungen ihnen bis zur Wiedereröffnung geboten werden.

Wernigerode. - Stammkunden des E-Centers in Wernigerode müssen sich gerade umstellen: Der Supermarkt an der Halberstädter Straße wird zur Großbaustelle. Während die ersten Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfanden, steht nun eine komplette Schließung des Edeka-Marktes im Harzpark an.