Handel Wiedereröffnung nach Umbau: Was Käufer im neuen Edeka-Markt in Möckern erwartet

Nach über einem Vierteljahr öffnet der Supermarkt an der Burger Straße in Möckern am kommenden Donnerstag wieder seine Türen und gibt sich auf jetzt erweiterten 1.500 Quadratmetern komplett umgestaltet.