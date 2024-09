Das Parken in der Koloniestraße sorgt seit Monaten für Kritik. Lkw-Fahrer stellen ihre Fahrzeuge immer wieder an den Glascontainern ab. Jetzt haben Stadtverwaltung und Polizei für ein Achtungszeichen gesorgt.

Dieser Lkw in der Koloniestraße in burg erhält ein Hinweisknöllchen.

Burg. - Die Parksituation in der Koloniestraße in Burg sorgt immer noch für Gesprächsstoff – und auch Kritik. Grund: Vor allem an Wochenenden werden dort schwere Brummis abgestellt. Mit der Folge, dass beispielsweise andere Autofahrer nicht die Möglichkeit haben, an den Containern zu halten und Flaschen und Gläser in die Behältnisse einzuwerfen.