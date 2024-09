Anwohner der Koloniestraße in Burg sind sauer. Immer mehr Lkw werden im Bereich vor den Glascontainern abgestellt - vor allem an Wochenenden. Die Stadt will nun reagieren.

In den Koloniestraße in Burg werden immer mehr Lkw geparkt - vor den Glascontainern.

Burg. - Wer an Wochenenden Glas in die Container werfen möchte, hat zumindest in der Koloniestraße in Burg schlechte Karten und muss besonders vorsichtig sein. Wird die Fläche vor den Behältnissen schon werktags gern zum Parken genutzt, stehen dort sonnabends oder sonntags eine ganze Reihe von Brummis. Mit der Folge, dass niemand an die Container gefahrlos herankomme, kritisieren Einwohner die Situation. Zudem könne nicht kurzzeitig gehalten werden.