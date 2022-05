Wobau in Möckern kündigt höhere Mieten an: Steigerung bis zu 20 Prozent möglich, doch nicht alle Wohnungen sind davon betroffen

Die Wohnungsbaugesellschaft Möckern wird demnächst die Miete für einen Teil ihrer Wohnungen in Möckern und Loburg um bis zu 20 Prozent anheben. Betroffene Mieter sollen demnächst per Post über die Mieterhöhung informiert werden.

In Loburg saniert die Wobau Häuser im Kalitzer Weg.

Möckern/Loburg/Hobeck/Rosian - Betroffen sind nach Angaben des Wobau-Geschäftsführers Gerald Köhler derzeit 265 Wohnungen in Möckern, Loburg, Hobeck und Rosian. Die Mieterhöhung falle nicht für jede Wohnung gleich hoch aus, heißt es in einem Schreiben, welches den betroffenen Mietern in den kommenden Wochen zugestellt werden soll.