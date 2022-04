Wolfsangriff an der Bundesstraße 1 bei Biederitz: Schäfer Andreas Karwath hat schlaflose Nächte

Hinter dem vom Wolf gerissenen Mutterschaf hat Schäfer Andreas Karwath an der Bundesstraße 1 zwischen Biederitz und Gerwisch ein Plakat aufgestellt.

Biederitz - Ausgeweidet vom Wolf liegt ein Mutterschaf auf dem Feld an der Bundesstraße 1 zwischen Biederitz und Gerwisch. Wer genau hinsieht, kann die Beinchen vom noch nicht geborenen Lamm erkennen. Das hochtragende Mutterschaf war Teil der Herde von Schäfer Andreas Karwath. Dass der Wolf so nah an den Ort herankommt, ist für ihn ein Unding.