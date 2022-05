Wurden bei Sitzung in Schweinitz Corona-Regeln beachtet?

Mit 25 Personen sehr gut besucht war die Sitzung des Ortschaftsrates Schweinitz am Dienstag. Genutzt wurde nicht der Saal der Gaststätte, sondern ein beheizter kleinerer Raum.

Gut besucht war am Dienstagabend die Ortschaftsratssitzung in der Schweinitzer Gaststätte „Ehlequell“.

Schweinitz - Angesichts der Tatsache, dass bei den anstehenden Stadtrats- und Ausschusssitzungen in der Stadthalle ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet wurde, stellte sich die Frage, welche Regeln aktuell bei öffentlichen Ratsversammlungen in den Ortschaften gelten.

Dazu antwortete gestern Stadtbürgermeister Frank von Holly: „Nicht in allen Orten stehen uns so großzügige Rahmenbedingungen zur Verfügung wie in Möckern. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus immer wieder passieren, dass wir zu Beginn der Veranstaltung feststellen, dass es eng wird.“

Der Stadtchef führte weiter aus: „Die Kommunalverfassung regelt, dass Ortschaftsratssitzungen in der Ortschaft stattzufinden haben. Vor diesem Hintergrund können wir nur die vorhandenen Örtlichkeiten nutzen.“

Für die Sitzung in Schweinitz verwies Frank von Holly darauf, dass diese in einer Gaststätte stattfand, in der die 2G-Regel gilt: „Diese wurde nach meiner Wahrnehmung auch umgesetzt. Vor diesem Hintergrund war es auch zulässig aus meiner Sicht, dass die Gäste keine Masken getragen haben, da dies für Gaststätten im Sitzbereich nicht vorgeschrieben ist.“

Er habe die Veranstaltung zum Anlass genommen, alle Ortsbürgermeister nochmals auf frühere Empfehlungen der Stadtverwaltung hinzuweisen.

„Angesichts der aktuellen öffentlichen Diskussion, in der führende Politiker weitere Freiheiten anstreben, werden wir aber auch keine unangemessenen Maßnahmen ergreifen. Die Unterbrechung oder Untersagung der Sitzung in Schweinitz wäre aus meiner Sicht eine solch ungeeignete Maßnahme gewesen“, so von Holly.