Zaubershow und Gottesdienst: Kirche St. Drotheen in Wahlitz feiert Jubiläum

St. Dorotheen in Wahlitz

Wahlitz - Lasst uns gemeinsam feiern: Unter diesem Motto lädt der Förderverein Kirche St. Dorotheen Wahlitz am 24. Mai in und vor die Kirche ein. Dafür gibt es einen guten Grund, erzählt Axel Kämpf vom Förderverein: „Vor 750 Jahren wurde unsere Kirche in Wahlitz das erste Mal urkundlich erwähnt von Bischof Heinrich von Brandenburg.“