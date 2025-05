Die Stadtverwaltung hat dem Entsorgerunternehmen mit Sitz in Bremen eine Frist gesetzt. Geklärt werden soll die Frage, ob der Vertrag weiter geführt wird oder nicht. Denn erneut türmen sich die Lumpensäcke vor den Containern.

Lumpenberge auf dem Tivoliplatz in Gardelegen: Wie geht es nach der Insolvenz des Entsorgers weiter?

Gardelegen. - Der Tivoliplatz ist der Hotspot in Gardelegen für Lumpen, Müll aller Art und Flaschen geworden. Kaum sind die Lumpensäcke und der andere Unrat an den ebenfalls immer wieder vollen Altkleidercontainern beräumt, sieht es wenige Tage später erneut nach einer Lumpen-Deponie aus. Übervolle Container und volle Säcke davor gibt es aber auch an vielen anderen Standorten im Gebiet der Einheitsgemeinde Gardelegen.