Die Pflanzungen im Umflutkanal sind so gut gediehen, dass ihre vom Winterhochwasser beschädigten Zäune weggenommen werden können. Das Material wurde für den Abtransport zurechtgelegt.

Gübs/Heyrothsberge. - Am und im Umflutkanal ist immer viel los. Der Deichverteidigungsweg ist beliebt bei Radfahrern, im Kanalbett sind oft Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs. Das Aufstellen und Beladen von Containern und der Abbau von Zäunen sind angesichts dieser Frequenz nicht lange unbemerkt geblieben. Was ist da los? So lautete nicht nur eine Nachfrage im Gübser Ortschaftsrat.