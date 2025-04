In der ZDF-Küchenschlacht treten jede Woche sechs Hobby-Köche an. Diese Woche mit dabei: Marcus Golibersuch aus Gommern. Und der scheitert am Fleisch - macht aber selbst Moderator Mario Kotaska sprachlos.

Hamburg. Sechs Hobby-Köche verfolgen jede Woche ein Ziel: Bei der ZDF-Küchenschlacht den Wochensieg holen und Ende 2025 satte 25.000 Euro absahnen. Marcus Golibersuch aus Gommern war in dieser Woche dabei - und scheiterte ausgerechnet am Fleisch.

ZDF-Küchenschlacht: Marcus Golibersuch aus Gommern scheitert am Schweinefleisch

"Fleisch ist mein Gemüse", sagte Golibersuch am Dienstag, in der zweiten Runde der ZDF-Küchenschlacht. Mario Kotaska, der die Hobby-Köche durch die Sendung führt, wusste kurz nicht, was er sagen sollte. "Gut, ähm, das sieht man an deiner Vorspeise."

Lesen Sie auch: Nach Brand und Evakuierung: Wie die Kervan Pizzeria in Gommern den Neuanfang wagt

Besonders bitter für den Gommeraner, der im Ortsteil Wahlitz lebt: Das Fleisch wurde für Golibersuch am Ende zur entscheidenden Hürde.

Dabei klang seine Vorspeise, gleichzeitig Motto in der zweiten Runde, vielversprechend: Rucola-Rote-Beetesalat mit Feta und Schweinemedaillons. Doch als TV-Koch und Juror Ralf Zacherl den Teller begutachtete, merkte schon der passionierte Hobby-Koch vorm Bildschirm: Das Schweinefleisch hat die Pfanne etwas zu lange gesehen.

TV-Koch Ralf Zacherl mit hartem Urteil zum Gericht des Gommeraners: "Es wird immer mehr im Mund"

"Dieses Schweinefleisch ist halt genauso, wie man es nicht servieren will, sehr trocken", sagte Zacherl. "Es wird immer mehr im Mund." Zu trockenes Schweinefleisch vom Gommeraner oder ein Seeteufel von Gabriele aus Neumünster, die es beim Würzren etwas zu gut gemeint hatte - am Ende fiel Zacherls Wahl auf den Seeteufel. Golibersuch scheiterte bei der ZDF-Küchenschlacht somit in der zweiten Runde.

Lesen Sie auch: Limo lässt aufhorchen: Warum sich Coca-Cola auf einmal für die Brauserei Gommern interessiert

Bereits am Montag, 8. April, musste der Hobby-Koch aus Gommern zittern. Passend zum Motto "Leibgericht" kochte er Rinderfilet mit Speckbohnen, Portwein-Chrry-Soße und "ordinären Kartoffeln". Auf die Frage von Koch Mario Kotaska, was denn "ordinäre Kartoffeln" seien, reagierte Golibersuch recht stoisch: "Das sind Kartoffeln, in Wasser gekocht und gesalzen." Punkt.

Koch Tarik Rose in der ZDF-Küchenschlacht: "Gericht strahlt mehr Wärme aus"

Koch Tarik Rose, der als Juror am Ende alle Gerichte der Hobby-Köche verkosten durfte, hatte am Gericht nicht viel auszusetzen und war gar überrascht, dass die Kombination Portwein und Cherry in der Soße doch funktionierte. Doch man bekam den Eindruck, sonderlich beeindruckt, war er vom Gericht auch nicht.

Und so stand Rose am Ende zwischen der Wahl gefüllte Nudelttaschen versus Golibersuchs Rinderfilet. "Eines der Gerichte strahlt mehr Wärme aus, deshalb entscheide ich mich fürs Rinderfilet", verkündete Rose letztendlich - und Golibersuch atmete auf.

Am Ende reichte es zwar nicht für den Einzug in die dritte Runde, aber mit dem Satz "Fleisch ist mein Gemüse" dürfte Golibersuch, der auch Hobby-Jäger ist, in Erinnerung bleiben. Für den Gommeraner Stadtrat, in dem Golibersuch für die AfD, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, in der letzten Legislaturperiode saß, gilt das wohl kaum. Denn hier hatte der Gommeraner die meisten Fehlzeiten und fehlte bei 13 Sitzungen.