Einige Stadträte in Gommern fehlten in der ablaufenden Legislatur bei zahlreichen Sitzungen. Die Volksstimme hat sich alle Protokolle angeschaut und genau nachgezählt. Besonders eine Partei glänzte dabei mit vielen Fehlzeiten.

Faule Kommunalpolitiker? Diese Stadträte fehlen in Gommern am häufigsten

Arme hoch und einfach fernbleiben: Für einige Stadträte in Gommern galt dieses Motto auch in der ablaufenen Legislatur.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gommern. - Wer sich der Wahl zum Stadtrat stellt, gewählt wird und dieses Amt antritt, übernimmt eine verantwortungsvolle Aufgabe. Viele der Kandidaten, die am Sonntag, 9. Juni, zur Wahl in Gommern antreten, waren schon in der ablaufenden Legislatur Mitglied des Stadtrates und übernahmen damit auch Arbeit in den Ausschüssen. Doch wie oft waren die Kommunalpolitiker dabei auch wirklich anwesend? Hier gibt es die komplette Auflistung mit allen Fehlzeiten. Eine Partei glänzte dabei besonders durch Abwesenheit.