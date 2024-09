Vor 20 Jahren hat Zentangle in Deutschland Einzug gehalten. Anja Schönfelder aus Burg gibt seit fünf Jahren als Lehrerin Kurse zum Erlernen der stressabbauenden Kunstform.

Zentangle: Anja Schönfelder aus Burg gibt Einblicke in die besondere Kunstform

In der Freizeit nach Muster malen

Zentangle-Lehrerin Anja Schönfelder aus Burg zeigt einige ihrer vielen Kunstwerke, die in den vergangenen Jahren entstanden sind.

Burg. - Die Vögel zwitschern, die bunten Blumen sind eine Augenweide und die Sonne lugt zwischen den großen Bäumen hervor – schon der Garten von Anja Schönfelder bietet die Möglichkeit, die Seele baumeln zu lassen. Die Burgerin nimmt sich hier gern Zeit um abzuschalten. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise: Sie malt nach einem Muster – mal allein, mal mit einem Kurs und in Form einer besonderen Methode. Die Kunst heißt Zentangle und findet immer mehr Anhänger.

Wohl deshalb, weil die meditative Art eine spezielle Wirkung entfaltet. „Schließlich geht es darum, das Zeichnen bewusst zu genießen und zu erleben – ganz ohne Druck“, sagt die Mediengestalterin. Nicht von ungefähr ist Zentangeln heute eine vielbeachtete Entspannungsmethode, die mit Kunst und Meditation einhergeht.

Auch das ist möglich: Gestaltete Turnschuhe mit Hilfe von Zentangle. Foto: Mario Kraus

Das Besondere daran: Aus Punkten, Kreisen und Strichen entsteht ein Bild – Schritt für Schritt. Dafür gibt es mittlerweile 5.000 bis 6.000 verschiedene Muster, „wobei jeder seine ganz persönlichen kreativen Möglichkeiten entdecken kann“, sagt Anja Schönfelder. „Dabei ist es überhaupt nicht notwendig, malen zu können. Das Bild füllt sich mit Bedacht.“

Wichtig sei nur, sich auf diese Methode einzulassen und selbst neugierig zu sein. „Jeder kann zentangeln und das meditative Zeichnen ohne großen Zeitaufwand in den Alltag integrieren.“ Eine Entspannungsalternative für Menschen, die unter Stress leiden. Überhaupt mangelt es in diesem Zusammenhang nicht an Vielseitigkeit: Auch deshalb, weil die Muster der Zentangle-Methode auch bestimmten Zeichenmotiven wie beispielsweise Tieren oder Menschen hinzufügt werden können.

Acht Schritte zum Erfolg

Als Leitfaden dienen dafür acht Schritte, um tatsächlich Entspannung zu finden – mit der Freude auf ein kleines eigenes und bleibendes Kunstwerk. 1.Dankbarkeit fühlen. Dabei handelt es sich um die Wertschätzung gegenüber dem Moment und den Materialien. 2.Eckpunkte auf dem Papier festlegen, die später miteinander verbunden werden. 3. Die Umrandung zeichnen und die Punkte verbinden.4.Die Fläche in mehrere einzelne, kleinere Flächen unterteilen. 5.Die Flächen werden mit einzelnen Mustern befüllt, ohne zu wissen, wie das Endergebnis aussehen wird.6.Mit dem Bleistift werden die Muster schattiert.7.Die sogenannte Kachel, das Kunstwerk, wird entsprechend signiert.8.Wieder geht es um Dankbarkeit und um die Freude darüber, etwas geschaffen zu haben.

Tatsächlich sind die Bilder immer wieder etwas Einzigartiges. Waren manche Zentangle-Fans zu Beginn etwas skeptisch oder gar verunsichert, „hat sich das schnell gewandelt“, weiß die Burgerin, die sich seit 2016 dieser Kunstform widmet und seit 2019 nach einem Kurs in Frankfurt/Main als zertifizierte Zentangle-Lehrerin ihr Wissen weitergibt. Ein Anfängerkurs erstreckt sich über zwei Stunden.

Als Zentangle-Lehrerin gibt Anja Schönfelder auch regelmäßig Kurse. Kontakt: Grabower Straße 33, 39288 Burg,Telefon 0175/599 31 7, Mailadresse: info@schoenfelder-anja.de