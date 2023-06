Die japanische Zierkirsche war anlässlich der Japanischen Kulturtage in der Gemeinde Möser der erste Baum, der in der neuen Allee entlang der Straße „Zum Weinberg“ gepflanzt wurde.

Lostau - Jede Lostauer Familie hat dort die Möglichkeit, anlässlich eines Jubiläums, einer Hochzeit, Geburt oder eines ähnlichen Ereignisses einen Baum zu spenden.

Der Ortschaftsrat hat den Streifen dazu freigegeben und freut sich, wenn sich viele Lostauer an der Aktion beteiligen.

Während die japanische Zierkirsche noch eine Tafel erhält, damit jeder Radtourist und Spaziergänger den Anlass nachvollziehen kann, soll in diesem Bereich, also unweit des Abzweiges des Radweges nach Hohenwarthe entlang der L 52, perspektivisch auch ein Rastplatz angelegt werden.

Gepflanzt wurde die Zierkirsche, die aus der Burger Baumschule Dittrich stammte, „als Zeichen der deutsch-japanischen Freundschaft“, wie Bürgermeister Bernd Köppen sagte. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Thomas Voigt, Ortschaftsrätin Eva-Maria Schenk und Mitgliedern des Lostauer Heimatvereins übernahm er das erste Angießen des Baumes, den Mitarbeiter des Bauhofes gepflanzt hatten.

Unterstützung bot beim Gießen auch Nour Muchtar-Kühne, die Koordinatorin „Partnerschaft für Demokratie“ in Burg und dem südlichen Jerichower Land. Ihr Projekt hatte einen finanziellen Zuschuss gewährt.

„Es ist eine wunderschöne Sache, auch mal die asiatische Lebensweise näherkennenzulernen“, setzte Bernd Köppen hinzu. Insgesamt vier Veranstaltungen hatte Renata Goryachkin, Sachbearbeiterin Kultur/Tourismus in der Gemeindeverwaltung Möser, für die Japanischen Kulturtage organisiert.

So trommelte beispielsweise Akaishi Daiko laut und furios am Elbufer in Hohenwarthe oder faltete Origami-Künstlerin Petra Betscher mit Kindern Raben und Kraniche im Bürgerzentrum Lostau.

Nach dem Pflanzen griff Bernd Köppen zum Smartphone, um für eine offizielle Begrüßung japanisch zu sprechen. „Einen wunderschönen Tag“, wünschte er, verbunden mit dem dort gebräuchlichen Wunsch „Und Frieden“.

Gern ließen sich die meisten Gäste einladen, einmal Sake zu probieren. Es konnte zum Anstoßen aber auch bei Wasser oder Saft zugegriffen werden. Ganz anders, als was man so kenne, schmecke Sake, schilderten die Gäste, die das Getränk zuvor noch nicht gekostet hatten.

Ein paar japanische Begriffe lassen sich auch am Donnerstag in Möser lernen. Im Bürgerzentrum auf dem Hahloplatz ist ab 16 Uhr Dr. Miho Ohki, Dozentin an der Volkshochschule Halle, zu Gast. Zum Abschluss der Kulturtage in der Gemeinde Möser wird sie nicht nur in die Geschichte ihres Heimatlandes einführen, sondern den Besuchern auch die japanische Sprache, Kultur und Musik näherbringen.